Na čtvrteční summit do Prahy se sjedou špičky 43 zemí

„Všichni, které jsme pozvali, přijedou. S tím, že jediná výjimka je dánská premiérka, která z nějakých vnitropolitických důvodů, které nemusíme komentovat, nemůže přijet,“ řekl Černý. „Není to tím, že by nechtěla přijet, ale protože jí v tom něco brání, co je prostě i povahy vyšší moci,“ doplnil bez dalších podrobností. V této souvislosti například minulý týden dánské a švédské úřady informovaly o únicích z plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, které vedou po dně Baltu z Ruska do Německa. Podle EU i politiků z jednotlivých evropských zemí stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky.