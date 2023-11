Most pod Vyšehradem má mít bronzovou barvu. Správa železnic představila upravený návrh

Studie krom rozšíření o třetí kolej dlouhodobě počítá rovněž se vznikem zastávky na Výtoni, která by se měla stát přestupním bodem na tramvajovou dopravu po nábřeží. Oproti původnímu návrhu se změnila i barva z bílé na bronzovou, která se více podobá současnému stavu.

Iniciativa Nebourat, která sdružuje odpůrce náhrady stávajícího mostu, před nedávnem zveřejnila studii kolektivu kolem dopravního technologa Jiřího Pospíšila, podle níž není rozšíření na tři koleje třeba a dvoukolejný most zvládne i plánované vyšší intenzity dopravy díky zkrácení traťových oddílů mezi stanicemi Praha-Smíchov a Hlavní nádraží.

Stávající železniční most pochází z let 1900–1901 a je kulturní památkou.

Tu SŽ odmítla s tím, že jednak nezahrnuje ve výpočtech intenzity dopravy některé plánované spoje, ale naopak plánuje intenzitu železniční dopravy v intervalech na úrovni metra, které nejsou v reálném provozu splnitelné. například i umístění stanice Praha Vyšehrad ve studii je pak podle SŽ nevhodné a neakceptovatelné pro ROPID i Prahu 2. Situaci nevyřeší ani plánované Nové spojení II, které by mělo Prahu protknout v tunelech, které by mohlo být k dispozici nejdříve v horizontu 20 let.