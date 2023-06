Nebourejte železniční most na Výtoni, patří k panoramatu Prahy, píše UNESCO českému státu

Ministerstvo odkázalo na svá dřívější vyjádření a především na to, že most prohlásilo za kulturní památku. Majitel mostu Správa železnic (SŽ) v minulosti neúspěšně usiloval o odejmutí památkové ochrany mostu, což ministerstvo odmítlo .

Návrh nového mostu nemá podle něj nic z elegance a propracovanosti železničního mostu. Nový most by měl nepříznivý dopad na říční panorama Prahy, které je součástí toho, proč je Praha zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, uvedl. Případnou demontáž mostu nelze podpořit, jelikož jeho kulturní hodnota vyplývá právě z jeho umístění, dodal.

Návrh nového mostu. Vizualizace ukazuje, jak by to mohlo vypadat na výtoňské straně

Například podle ředitele Kloknerova ústavu ČVUT Jiřího Kolíska se oprava, která zajistí odolnost očekávanému dopravnímu zatížení a dostatečnou životnost, zdá být neproveditelná. Další experti uvedli, že most je ve špatném stavu a jeho rekonstrukce by byla drahá, dlouhá a výsledek by měl výrazně nižší životnost než most nový. Pro rekonstrukci se naopak vyjádřil například švýcarský mostní odborník Eugen Brühwiler.