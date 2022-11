Železniční most pod Vyšehradem získá novou podobu a tři koleje

Správa železnic (SŽ) ve středu představila vítězný návrh podoby přemostění, které by mělo nahradit stávající železniční most pod Vyšehradem. Trojkolejný most mezi Výtoní a Smíchovem navrhlo studio 2T engineering. Z původního mostu zůstane pouze spodní část.

Foto: Správa železnic Vítězný návrh nové podoby železničního mostu pod Vyšehradem

Článek O osudu nynějšího dvojkolejného železničního mostu se vedly dlouhé debaty, kvůli jeho špatnému technickému stavu a nemožnosti rozšíření na trojkolejný provoz. Vítězný návrh počítá se zachováním trojice mostních polí a trojicí oblouků. Tradiční silueta by tak měla být zachována. Představujeme budoucí podobu tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu na pražské Výtoni. Vzešla ze soutěžního dialogu architektů. Komise složená ze zástupců @Spravazeleznic, @PrahaEU, architektů a odborníků vybrala návrh studia 2T engineering. pic.twitter.com/Vy2fz0obZ7 — Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) November 23, 2022 Součástí mostu by i nadále měly být po obou stranách lávky pro chodce, přičemž zejména v oblasti Výtoně by se stávající vedení tratě mělo zásadně pozměnit a měla by tam vzniknout i zastávka, která usnadní přestup na tramvaje. Přestavba přemostění by měla začít v roce 2026 a vyjde na dvě miliardy korun. Tři koleje a zachování siluety. Praha už ví, co s mostem pod Vyšehradem Domácí