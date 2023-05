Moravskoslezští zastupitelé ANO vyloučili z klubu dva členy. Vondrák křeslo hejtmana udržel

„Otázkami směrem ke koaliční smlouvě jsme se nezabývali,“ sdělil Bělica. To, zda bude ANO i nadále chtít Vondráka ve vedení kraje, neřekl. „To jsou věci, na které teď neumím odpovědět. Klub hlasoval dneska o vyloučení dvou lidí. Já nevím, kdo vám dával jiné informace, ale my jsme se těmito otázkami dneska nezabývali,“ tvrdil Bělica. Zda se tím bude klub zabývat v nejbližší době, nevyloučil.

Vyhozen nebyl a sám z něj vystupovat nehodlá. „Protože ten důvod k tomu nevidím. Protože mojí prioritou je to, co jsem říkal na samém počátku, že bych chtěl tento kraj dotáhnout do konce tohoto volebního období tak, jak jsme si to naplánovali. A těch věcí, které máme vyřešit, je velká spousta,“ objasnil. Víc nechtěl Vondrák jednání klubu komentovat.