Mimořádná schůze ostravského ANO. Jedná se o Macurovi

Jen krátce před ní vešel v doprovodu jednoho z členů klubu do zasedací místnosti i krajský předseda ANO, poslanec a primátor Havířova Josef Bělica. Podle Šebestové to není obvyklé. „Běžné to není, protože zastupitelský klub je svébytný samostatný orgán, takže běžné to není,“ odpověděla. Proč ale Bělica dorazil, neřekla.