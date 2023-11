Martínek, na kterého lidé vybrali přes 150 milionů, se pojede léčit do Francie

„S velikou radostí oznamujeme, že se to konečně podařilo dojednat a léčba proběhne ve specializovaném centru v Montpellieru ve Francii na přelomu ledna a února příštího roku. Přesné datum samotného zákroku bychom si přáli ponechat v tajnosti také proto, že by ještě mohlo dojít ke změně,“ vzkázali prostřednictvím Donia rodiče malého Martínka.

Ti zároveň přiznali, že domluvit léčbu trvalo dlouho. Věřili, že na Vánoce se chlapec už bude zotavovat doma. „I tak máme ale velkou radost, snažíme se být co možná nejvíce zdraví, a byť se to zdá ještě daleko, už počítáme dny do odjezdu,“ popsali.