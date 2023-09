Nemocný Martínek čeká na pomoc, má vzácnou genetickou nemoc

Že by se mohlo jednat o velmi vzácnou formu genetického onemocnění, to tenkrát ještě nikoho ani ve snu nenapadlo… Až letos v zimě mu byla potvrzena ve Fakultní nemocnici Motol krutá diagnóza: AADC syndrom.

„AADC syndrom laicky řečeno ovlivňuje přenos informací z mozku do zbytku těla. Marťa má problém s ovládáním těla, vegetativních funkcí, polykáním, tedy i s příjmem potravy a tekutin a mnoho dalších obtíží,“ řekl Právu chlapečkův otec Tomáš Zatloukal ze Šumperska.

Další zkouškou trpělivosti pak bylo samotné krmení. „Krmili jsme ho lžičkou i dvě hodiny jedno jídlo, abychom do něj alespoň něco dostali,“ svěřuje se otec.

Část stravy mu přitom končila v plících, což vedlo k neustálému zahlenění dýchacích cest a častým infekcím, celkové podvýživě a dalším potížím. „Teď už je to trochu lepší. Má zavedenou hadičku přímo do žaludku, takzvaný PEG, a přes ni dostává veškerou výživu,“ vysvětluje.

Pro rodinu je to však psychicky extrémně náročné. „Hodně to odnáší naše starší dcerka Emička, které bude brzy šest. Potřebuje také naši péči, ale nemáme pro ni tolik času a sil, kolik by si zasloužila. Mockrát jsme si už sáhli na samé dno. Šance na úplné vyléčení Martínka nás však drží nad vodou. Jen času máme málo,“ zdůrazňuje.