Málo míst na středních? Je to vážný problém, míní primátor Prahy. O řešení město mlčí

„Problém s nedostatkem míst na středních školách vnímáme jako vážný, ukázalo se to i při nedávných příjímacích zkouškách,“ uvedl pro Novinky pražský primátor Svoboda.

Klecanda však na opakovaný dotaz, který mu Novinky kladou od začátku týdne, tedy jak hodlá řešit situaci na středních školách, nereagoval. Vyjádřit by se k tomu měl zřejmě na čtvrteční avizované tiskové konferenci.

V Praze je kapacita středních škol omezená. Hranice pro přijetí je také vyšší než v jiných částech země. Například na gymnázium je potřeba získat průměrně 80 bodů ze 100, v jiných krajích je to i o desítky bodů méně.

Vácha pro Novinky k tématu uvedl, že z průběžných výsledků přijímacích zkoušek v kraji „nemá pocit, že by to byl nějaký masakr“. Zdůraznil nicméně, že o tom bude jasno až za několik dní. Konkrétně poté, co uchazeči, kteří se dostali na obě školy, zvolí jednu z nich.