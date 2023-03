Lidé z okolních obcí si řeknou své ke gigafactory. Konečně

V obcích poblíž letiště Líně u Plzně odstartují veřejná jednání o gigafactory. Stane se tak skoro rok poté, co se o výstavbě obří továrny Volkswagenu na výrobu baterií do elektroaut začalo mluvit. Právu to potvrdili zástupci investora i agentury CzechInvest, jež projekt koordinuje. Starostové sice iniciativu vítají, ale měla podle nich přijít daleko dříve.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Protest proti gigafactory.