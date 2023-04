Lidé na medaile opět navrhli Mašíny. I Pavel s nimi má problém

V pátek uplynul termín, dokdy mohla široká veřejnost podávat poslancům návrhy na udělení státních vyznamenání. Senátorům mohou lidé jména navrhovat až do 30. dubna.

Pavel loni před volbami Právu řekl, že s vyznamenáním Mašínů by měl problém. „Vůbec nezpochybňuji odbojovou činnost bratří Mašínů, ostatně ministerstvo obrany jim udělilo status účastníků třetího odboje. Ale vnitřně mám problém s tím, že člověk, který byl omámen, spoután a nepředstavoval naprosto žádnou hrozbu (zabitý strážmistr), byl podříznut jako sele. To mně dělá zle a nedokážu to překousnout,“ vysvětlil.