Novou covidovou vakcínou už očkují

Po celém Česku aplikovali lékaři tuto vakcínu už 703 zájemcům. Ukazují to veřejná data ministerstva zdravotnictví. Víc než polovina je starší 65 let, což je podle vakcinologů přesně ta skupina, která by se pře­očkovat měla. Kvůli riziku vážných komplikací, pokud by se covidem nakazili.