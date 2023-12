Letiště Líně bude dál sloužit armádě. Pro gigafactory už nezbude místo

Konkrétní plány má resort obrany představit příští týden starostům obcí kolem Líní. „Počkáme si, co nám armáda řekne. Zatím nevíme, do jaké míry se to dotkne našich pozemků,“ sdělil Martin Sobotka (Aktivní Dobřany), jenž stojí v čele Dobřan. Podle něj vypadá úterní zpráva, že by v Líních nebyl žádný průmysl, nadějně. „Ale důležité je, aby se návrh promítl do zásad územního rozvoje Plzeňského kraje,“ doplnil Sobotka.