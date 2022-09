Legalizace konopí by přinesla až 1,8 miliardy, tvrdí Piráti

„Zdaněním získáme miliardy korun ročně a zároveň zamezíme zbytečným výdajům na represi. Pokud se nám navíc povede regulovaný trh spustit společně s tím německým, bude to pro naši ekonomiku znamenat obrovské příležitosti v oblasti exportu,“ uvedla ve středu pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Podle vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování Jany Michailidu jde zatím jen o prvotní návrh, o němž se ještě bude diskutovat. Registr by prý umožnil regulovat množství za měsíc, které si bude možné koupit, nebo kontrolovat, že je věk nakupujících vyšší než 18 let. Stigmatizace osob, které se do registru zapíšou, se neobává. „Nastavení legálního trhu postupně povede k destigmatizaci užívání konopí,“ domnívá se.