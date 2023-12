Labe si pohrávalo s loďmi jako s ořechovými skořápkami

Pohnout těžkou jachtou uvízlou na mělčině nebyla pro několik chlapů od vody vybavených lany žádná legrace. Jednu z lodí se snažili vyprostit celé dopoledne. „Kmeny stromů se naštěstí zastavily o mola a nezasáhly lodě. Pokud by se nějaká z nich utrhla, nastal by velký problém,“ říká Hájek. „Vodácká sezona dávno skočila, ovšem někteří liknavější vodáci nechávají jachty ukotvené na vodě. Jeden z nich nikomu nic neřekl a odjel do Thajska. Jeho loď měla namále. Kdyby se utrhla, k čemuž mnoho nescházelo, nadělala by pěknou paseku,“ přiblížil Hájek.