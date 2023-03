Kysela: Když Ústavní soud zákon o důchodech zruší, v šoku nebudu

Prezident se obává, že novela může být protiústavní. Vy to sdílíte? Co jste mu radil?

Komentáře, co jsem panu prezidentovi radil či neradil, poskytovat nebudu. Ale co mohu říci, je, že se mi nezdá, že by se zřetelem k tomu, co v minulosti judikoval ÚS, byla tato novela protiústavní. Ať už kvůli otázce retroaktivity, kde je to složitější, nebo kvůli stavu legislativní nouze.

Stav legislativní nouze chápu jako institut zákonný, nikoliv ústavní. Jestli je, nebo není použitý, má ÚS zajímat až ve chvíli, kdy to získává nějaký ústavní rozměr. A ten to získává ve chvíli, kdy slouží k umlčování opozice. Ale když se podíváte na to, jak byl zákon projednáván, tedy 20. února byl předložen Sněmovně, poté o něm jednal garanční výbor a mezi 28. únorem a 4. březnem probíhala pětidenní přímá či nepřímá rozprava o zákoně, tak se mi nezdá, že by takto vypadalo umlčování opozice.

Ale co retroaktivita? Podle mnohých právníků už nárok důchodcům na valorizaci vznikl na konci ledna.

To je složitější. Jsou k tomu dvě výkladové varianty. Mně důvody vlády připadají přesvědčivé. Ale jestli to Ústavnímu soudu přesvědčivé připadat nebude a zákon zruší, tak šokovaný nebudu.

Jak by stát musel vyplatit rozdíl ve výplatách penzí důchodcům zpětně?

Pakliže by byl zákon zrušen z důvodů procesní protiústavnosti, což je asi hlavní námitka opozice, tak by ÚS pravděpodobně odložil vykonatelnost svého rozhodnutí. Jinými slovy by řekl, že tento zákon je protiústavní, ale, parlamente, já ti připravím prostor, abys mohl úpravu přijmout znovu, řádným způsobem. Pokud se to stane, tak na místo toho zrušeného zákona přijde řádný, nově přijatý. Z hlediska důchodů by se pak nestalo nic.

Když by ovšem Ústavní soud zrušil zákon kvůli retroaktivitě, tak s tím nic neuděláte. Ten zákon by byl zrušený, a pak by tedy visel tento otazník, o kterém mluvíte.

Nezpůsobilo by zpětné vyplacení rozdílu v důchodech a výdaj mnoha miliard korun chaos? Neměl toto prezident a vláda dostatečně zvážit?

Vláda je přesvědčena, že postupuje řádně, správně a že to zargumentovala dostatečně. Mně osobně její argumentace přesvědčivá připadá. Ve chvíli, kdy bude opozice výmluvnější z hlediska toho, co předloží Ústavnímu soudu a jaké argumenty použije, a ÚS jí dá za pravdu, tak je to prostě hraniční. Ale o tom nebylo sporu, že je zákon hraniční a kontroverzní. Jde o to, v jaké míře je kontroverze politická a v jaké je to i kontroverze právní. Úvaha je to netriviální. Vláda se pro to rozhodla při vědomí rizika. Je to věc její politické odpovědnosti.