Kuleba: Je potřeba posílit pomoc Ukrajině

Pokud by státy neposkytovaly Ukrajině zbraně, válku by to neukončilo a životy by to nezachránilo, řekl v pondělí při návštěvě Česka ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Pomoc je podle něj třeba naopak posílit. Prohlásil také, že si je jist, že Ukrajina nakonec zvítězí. Míní také, že vítězství zničí plán ruského prezidenta Vladimira Putina na zruinování evropského hospodářství.

Foto: Staff, Reuters Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba během rozhovoru s agenturou Reuters v Kyjevě