Kuba: Škrtat vánoční osvětlení? Pokrytecké

Nesedím u koaličních jednání, těžko se mi tak vládní kroky komentují. Za mě je obecně důležité, aby pomoc směřovala tam, kam má. Pětitisícový příspěvek na dítě se mi zdál zbytečně plošný, stejně jako úsporný tarif, který směřoval do rodin, co jej příliš nepotřebovaly. Je důležité, aby zvláště v krizi pomoc směřovala cíleně, a ne abychom roztáčeli inflační spirálu a zatěžovali veřejné výdaje.

To považuji za absolutně nesmyslný nápad a nesprávný krok. Bavíme se o situaci, kdy řada lidí má problémy platit za energie, řada firem si musí poradit se zvýšenými náklady a ještě hledat cesty, jak zvyšovat zaměstnancům platy.

Přijde mi nekorektní zvyšovat veřejné výdaje tím, že budeme přidávat zastupitelům. Pokud nejsou uvolnění, tak by na svých platech neměli být závislí, zastupitelem by se měl člověk chtít stát hlavně proto, že chce něco ve svém městě či kraji měnit. Zvýšení odměn zastupitelů bude dělat velkou částku na vrub už tak zatíženého státního rozpočtu.

Já jsem velký příznivec šetření, ale šetřit se dá mnohem efektivněji. Přijde mi pokrytecké hrát si na to, že ušetříme na osvětlení vánočního stromečku, a v rozpočtu města pak uteče mnohem víc peněz. Pokládám za úsměvné tvrdit lidem, že si krajské město, jako jsou například České Budějovice, nemůže dovolit stotisícový výdaj na zábavu pro děti.

Navíc, všechno se nedá vyčíslit jen ekonomickou hodnotou. Předloni a loni byla pandemie covidu, teď je válka. Najednou zjistíme, že nám roky života utíkají, a pořád budeme něco odkládat? Já to odmítám. Musíme taky normálně žít, ten čas nám nikdo nevrátí a zodpovědný politik by měl šetřit jinde a na tyto výdaje najít peníze vždy.

V Jihočeském kraji jste rozjeli pomoc nízkopříjmovým rodinám, kterým byste financovali mimoškolní aktivity pro děti. Na vašem Facebooku jste ale kritizoval, že se ředitelé škol často nechtějí do tohoto programu zapojit.

Postoj některých ředitelů mě překvapil. Používají zaklínadlo, že je to pro ně administrativní zátěž, což je směšné. Na tomto programu není nic složitého, je úplně jednoduchý. Všechny sportovní kluby, co žádají o dotaci, podstupují stejný proces. Dokonce nás někdo udal na ministerstvu vnitra a chtěl tento program zpochybnit. Ministerstvo se vyjádřilo, že máme všechno zpracováno správně a v souladu s GDPR. Pro mě je smutné, že lidé, co pracují ve státním sektoru a berou peníze z daní, nemají ochotu udělat něco navíc.