Kuba: Kromě Budějovic ODS sama nevyhrála nikde

Výsledek ANO je v řadě měst větší než náš a vidíme to i v okresních městech, kde ANO vyhrálo i přesto, že tam mělo neznámého lídra. Když strana uspěje bez známého lídra, je to důkaz, že její značka funguje.

Podařilo se jim i využít náladu lidí. Jedním z dalších důkazů je úspěch SPD. Ti u nás v Českých Budějovicích porazili piráty i spojenou TOP 09 s KDU-ČSL. To není legrace. Samostatná ODS nezvítězila nikde kromě Českých Budějovic. I v Praze , Plzni a Brně uspěla v kombinaci s jinými stranami. Je to třeba vyhodnotit.

Tak bych to neřekl. V Budějovicích jsme vyhráli, ale je teď na vedení ODS, aby výsledky vyhodnotilo. Já jen říkám, že fenomén ANO se opravdu objevil a referendum proti vládě se jim do jisté míry vyvolat podařilo.

Musí se to vyhodnotit v tom smyslu, kdo v jakém městě kandidoval, ale jinak na personální výměny není čas. ODS vládne a má důležitou roli provést republiku touto krizí. Nesmí se ale stát, že jí společnost nebude rozumět. Tyto volby byly dobrý signál, abychom zmapovali, co se kde děje. Kde se nám podařilo posty obhájit a proč a jaké závěry se z toho dají vyvodit.

Ne že bych nesouhlasil, neznám ani všechny výsledky z celé ČR, abych to vyhodnotil, jen říkám, že je evidentní, že fenomén „pojďme to vládě ukázat“ u ANO i SPD zafungoval.

Zatím není nic dohodnutého, je to otevřená věc. Budeme jednat se všemi stranami, a ostatně byl jsem to já jako hejtman, kdo v Jihočeském kraji složil koalici proti ANO.

Musím ale říct všem, co nám teď radí, abychom složili koalici na vládním půdorysu, že je potřeba, aby se lidé z ostatních stran do zastupitelstva vůbec dostali. Ze STAN neuspěl nikdo, TOP 09 se musela spojit s KDU-ČSL a stejně mají jen tři zastupitele, to je jeden a půl křesla na každou stranu, a piráti jsou na tom velmi podobně.