Krizím navzdory. S vlastními životy jsou Češi spokojeni

„Znovu se potvrzuje, že společenské dění prochází filtrem subjektivní interpretace, do níž se promítá zhodnocení vlastních možností i srovnání se situací lidí v blízkém sociálním okolí,“ uvedl Stem.

Za úspěšný označilo rok 2022 57 procent dotázaných. O rok dříve to bylo 60 procent lidí a v roce 2020 to bylo 58 procent respondentů. Před epidemií covidu to nicméně bylo 73 procent lidí.