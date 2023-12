Křičelo se, někteří se obávali rvačky, popsali poslanci střet Babiše a Stanjury ve Sněmovně

„Pan ministr financí (Stanjura) lže jak premiér Fiala. To už je jednotka lhaní. A vy jste nám tady mohl vyprávět jako elektrotechnik o tom, jak se tuneluje rozpočet Opavy přes vaši manželku. To jste tady mohl vyprávět. Ale ne ty bludy,“ prohlásil konkrétně Babiš.

To si Stanjura nenechal líbit a následně Babiše přišel konfrontovat. To potvrdili i Novinkami oslovení koaliční poslanci.

„Spouštěčem bylo, jak se Andrej Babiš nehorázně opřel o manželku Zbyňka Stanjury. Ministr za ním pak šel s tím, že tohle je opravdu za hranou a ať se jde omluvit,“ přiblížil Novinkám jeden z koaličních poslanců.

Sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok

Opoziční poslanci zase tvrdí, že údajně za střet může Stanjura, který se při závěrečném slově u schvalování rozpočtu opřel jak do Babiše, tak i do bývalé ministryně financí Aleny Schillerové a celkově do bývalé vlády.

Co si politici přesně říkali, prý mělo být hodně osobní. Vše se odehrálo mimo dosah oficiálních kamer i mikrofonů, nelze tudíž s jistotou říct, jak slovní výměna zmíněných politiků vypadala.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti), která v danou chvíli řídila schůzi, jednání kvůli roztržce na chvíli přerušila.

Poslanci, kteří u toho byli, ale nechtěli podrobnosti říct. „Když si chlapi mezi sebou něco říkají, tak nechtějí, aby to slyšel někdo jiný,“ upozorňovali zástupci opozičních řad.

Spor přispěchal vyřešit premiér a šéf ODS Petr Fiala.

„Vyměňovali si názory, načež přišel premiér Petr Fiala, který také poměrně důrazně říkal Babišovi, že tohle je už opravdu za hranou všeho. Babiš se bránil slovy, že oni se také opírali do jeho rodiny,“ popsal Novinkám jeden z koaličních poslanců.

Obávali se rvačky

Podle zákonodárců v sále panovala hodně vypjatá atmosféra. Někteří tvrdí, že na sebe s Babišem mluvili hodně důrazně, někdo říká, že na sebe „křičeli“ nebo „ječeli“.

Když to vypadalo, že se přestřelka může vyostřit, začali je obklopovat další lidi ze všech stran. Různí zástupci koalice i opozice na sebe také měli vzájemně pokřikovat.

Když proti Babišovi stáli Fiala, Stanjura a ministři Martin Kupka (ODS) a Marek Výborný (KDU-ČSL), měl přijít poslanec ANO Jaroslav Bžoch, který na zástupce koalice měl zařvat, ať na Andreje Babiše nekřičí, že jsou v přesile.

„Kolega Bžoch hraje ragby a asi nikdo si to s ním nechce rozdat. Byli čtyři na jednoho a kolega Bžoch má sportovní spravedlivé srdce,“ popsal Novinkám další z opozičních politiků.

„V jednu chvíli to vypadalo, že si dají do huby,“ komentoval spor mezi Stanjurou a Babišem zástupce koalice. „Vypadalo, že to může eskalovat. Stálo tam dalších asi patnáct lidí, tak jsem byl u toho, aby se tam nepoprali,“ uvedl i další poslanec.

Na fotkách z médií je vidět, jak Stanjura na Babiše v sále sáhl. Někteří tvrdí, že ho strčil. Proti tomu se koaliční poslanci ale důrazně ohrazují.

Koalice i opozice to vidí jinak

Po zhruba pětiminutové pauze si následně Babiš vzal slovo a omluvil se Stanjurovi.

„Já bych se chtěl vyjádřit, protože pan Stanjura mě tady chtěl fyzicky napadnout asi venku. Já jsem citoval samozřejmě média za jeho působení v Opavě. A pokud samozřejmě se ho to dotklo a není pravda, že tam dělal kšefty v Opavě přes firmu, kde byla jeho manželka, tak se omlouvám,“ prohlásil předseda ANO.

V kuloárech před sálem se Babiš se Stanjurou měli potkat nejdříve, až pak se strhla potyčka v sále. Z opozičních lavic dokonce padlo, že Stanjura měl Babiše v kuloárech „šťouchnout břichem, když se prsil“. To koaliční poslanci nepotvrdili.

Zároveň Babiš u pultíku během omluvy podotkl, že politici vládní koalice dlouhodobě hovoří o Babišově rodině.

„Na druhé straně vy deset let urážíte moji rodinu, zneužili jste mého syna, útočili jste, objednali trestní stíhání a tak dále. Takže buďte rád, že jsem se omluvil. Jenom za citaci z médií. Vždyť vy se v Opavě nemůžete ani ukázat. A vy tady na mě chcete fyzicky útočit?“ ptal se Babiš, přičemž během těchto jeho slov se z vládní části sálu ozývalo nesouhlasné bušení do lavic.

Babišovi poslanci se ho při vyprávění Novinkám zastávali. „Řekl, co se šušká v Moravskoslezském kraji, že kradl přes firmu své manželky. To pana Stanjuru urazilo,“ zaznělo od nich například.

„Během kampaně dehonestovali jeho syna, manželku, vylepili plakáty s Putinem a podobně,“ kroutil hlavou další poslanec.

Jeden z poslanců Novinkám řekl, že se obává, že napjatá atmosféra mezi koalicí a opozicí bude pokračovat.

„To se hrotí a hrotí, atmosféra z obou stran je napjatá a nikdo není schopný upustit páru. Jsem zvědavý, kde to skončí, třeba to půjde ještě dál. Může se stát, že si někdo dá do nosu,“ obává se.

Podle informací redakce ale měli politici zakopat válečnou sekyru. Ve čtvrtek se měl Stanjura dokonce Babišovi omluvit, tvrdí zástupci hnutí ANO.