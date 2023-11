Poslanci řeší v závěrečném kole rozpočet na příští rok. Děravá účetní bilance, kritizuje opozice

„Vláda konsoliduje veřejné finance. Rapidně jsme přibrzdili tempo zadlužování a vracíme nás do období a časů odpovědné rozpočtové politiky,“ řekl před začátkem středečního jednání ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

K závěrečnému hlasování by se poslanci podle kuloárních informací mohli dostat ve středu ve večerních hodinách.

Rozpočet na příští rok má mít schodek 252 miliard korun. Poslanci to schválili v úvodním kole spolu se základními ukazateli, tedy zejména výší příjmů a výdajů. Plánované příjmy se proti letošku zvýší o 12 miliard na 1,94 bilionu korun. Výdaje mají naopak klesnout o 31 miliard na 2,19 bilionu korun. Tyto parametry už není možné měnit.

„Jako obvykle něco jiného říkají a něco jiného dělají. Slyšel jsem vyjádření, že schodek je příliš vysoký, pak ale přinesou desítky návrhů, které jen zvyšují výdaje. Jsou tam nezodpovědné návrhy. Kdyby prošel jeden nebo dva z nich, tak ostatní jsou nehlasovatelné, protože sahají do rozpočtové rezervy,“ uvedl k opozičním návrhům Stanjura.

„Není to rozpočet sebevědomé a vzkvétající země. Je to děravá účetní bilance ostrova sebevrahů, který řídí od reality odtržení šamani přesvědčení o své vyvolenosti porazit neexistující démona státního bankrotu. A to za jakoukoliv cenu,“ uvedla.