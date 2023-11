Koaličním poslancům se ani na dvakrát nepodařilo protlačit jednání do noci

Hlasování okamžitě zpochybnil zástupce ODS Pavel Žáček, který hlasoval pro, ale na záznamu měl proti. Zákonodárci tak hlasovali znovu, ale ani na podruhé si vládní koalice nepohlídala většinu a jednání do noci se jí prohlasovat nepodařilo.

Koalici za to okamžitě zkritizoval šéf SPD Tomio Okamura. „Koaliční poslanci nechodí ani první den Sněmovny do práce. To je neuvěřitelné. Sami navrhujete návrh, a když se o něm pak hlasuje, neprojde, protože koaliční poslanci nejsou v práci,“ kroutil hlavou na plénu.