Vláda by měla okamžitě odstoupit, přisadil si Babiš

Do Fialy si rýpnul. „Potvrdilo se, že není z jiné planety, ale z jiné galaxie,“ prohlásil.

„Každý normální člověk i politik by čekal, že vystoupí a bude se snažit situaci smířlivě řešit. Naopak jeho vystoupení bylo stejné jako vláda, arogantní, výsměšné a urážlivé. Vymlouvá se,“ kritizoval lídr opozičního ANO.

Fiala v pondělí ráno řekl, že vláda s odbory dlouhodobě jedná, a tak by měl sociální dialog fungovat dobře. „Zájem domluvit se by ale musely mít obě strany,“ rýpl si do odborářů.