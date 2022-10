Koaliční zvrat v Hradci Králové

V pondělí večer však zástupci ODS přišli s překvapivým sdělením, že by namísto pětikoaličního modelu podpořili variantu široké koalice s hnutím ANO.

Vítězem voleb v Hradci bylo právě ANO se ziskem 13 ze 37 mandátů. Přesto se mělo přesunout do opozice.

„Po třech týdnech vyjednávání demokratických stran jsme došli ke shodě, jak bude vypadat nejužší vedení města, a to včetně rozdělení zodpovědnosti náměstků za jednotlivé gesce. K dořešení zbývaly oblasti majetku, dopravy a sportu, přičemž byla shoda na dvou možných variantách jejich rozdělení mezi jednotlivé náměstky. ODS toto rozdělení na jednání v neděli večer potvrdila a do dvou dnů dohodu bez odůvodnění odmítla prostřednictvím tiskové zprávy,“ vyslovili se Piráti s tím, že jakákoliv varianta budoucí koalice za přímé účasti či podpory ANO a SPD je pro ně nepřijatelná. Do koalice s ANO rozhodně nechce ani Změna pro Hradec se Zelenými.