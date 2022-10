Hradec Králové se dohodl na obsazení radnice, primátorkou bude Springerová

Na koalici se již dříve dohodl Hradecký demokratický klub (HDK), ODS s TOP 09, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec se Zelenými. Hnutí ANO coby vítěz voleb odchází do opozice. Stejně jako SPD. Koalice bude mít 21 z celkem 37 zastupitelů.

„Náměstky by se měli stát Miroslav Hloušek (ODS), Lukáš Řádek (TOP 09), Pavel Vrbický (Piráti), Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec) a Adam Záruba (Změna pro Hradec),“ uvedla Pavlína Springerová (HDK), která bude nominována na primátorku.

V gesci primátorky Springerové by mělo být školství, krizové řízení, bezpečnost, mezinárodní vztahy a agenda Komise místních samospráv. První náměstek Hloušek, dosavadní ředitel městské policie, má odpovídat za ekonomiku a rozpočet a městské organizace, náměstek Řádek by měl mít na starosti rozvoj, životní prostředí, dotace a energetiku, náměstek Vrbický se bude starat o sociální oblast, bytovou politiku, IT a digitalizaci.