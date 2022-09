Koalice v Plzni už podporu SPD nepotřebuje. ANO, Piráty a STAN doplní nováček v zastupitelstvu

„Konkrétní rozdělení dalších postů budeme řešit až jako poslední věc,“ uvedl Zarzycký, podle něhož zatím není dohodnuté ani to, kolik které straně připadne křesel.

Původní už během noci na neděli dohodnutá koalice ANO, piráti, STAN disponovala 23 hlasy a potřebnou většinu jí měli zajistit Jan Kůrka a Jaroslav Kubalík zvolení za SPD. To odsoudil jak předseda pirátů Ivan Bartoš, tak šéf STAN Vít Rakušan. Zarzycký mluví o „nechutné mediální masáži“. „Pana Kůrku považuji za skvělého člověka, je skutečně nezávislý, byť dostal mandát za SPD. Je to olympionik (sportovní střelec, na OH v Mexiku získal zlato),“ podotkl Zarzycký.