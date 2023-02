Podvod, drzost. Opozice kritizuje změnu pravidel u valorizace důchodů

„Považuji to za naprostou nehoráznost. Důchodci potřebují každou korunu, takže zásadně odmítáme, aby vláda přenášela problémy na občany, kteří se nemohou bránit,“ uvedla pro Novinky šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Podle zákonné valorizace měl průměrně důchod od června stoupnout o zhruba 1500 korun. Podle vládního návrhu změny zákona, kterou by měla do března projednat Sněmovna, ale poroste v průměru jen o 750 korun.

„Obrátím se i na ústavní právníky, bojím se, že by to mohlo být v rozporu s Ústavou,“ dodala.

To ale podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nestane. „Jednal jsem s lidmi, kteří jsou považováni za experty na ústavní právo. Valorizaci jsme nevypnuli, máme ale právo upravit parametry,“ vysvětlil.

„Cítili jsme nutnost sáhnout do mechanismu (valorizace) i z hlediska nějaké obecné mezigenerační spravedlnosti, udržitelnosti do budoucna,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Někteří ekonomové poukazovali na to, že důchodci a důchodkyně byli jedinou skupinou, které stát inflaci plně kompenzoval. Podle ministra práce Mariana Jurečky se od nástupu vlády po dvou řádných a dvou mimořádných valorizacích průměrná starobní penze zvedla skoro o 30 procent a letos v létě by se dostala z asi 41 procent průměrné mzdy na její polovinu. Dodal, že při stanovení valorizačních pravidel se nepočítalo s dvoucifernou inflací.

Odborníci i někteří politici poukazovali na to, že si tak při mimořádné valorizaci méně přilepší lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila.

„Je to pro mě nemilé. Už v pátek číslo inflace přerostlo přes 17 procent, takže bylo jasné, že bude muset být další valorizace. V průběhu tří týdnů to chce ale vláda změnit legislativním návrhem, a to je skandální,“ zmínil.