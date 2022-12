Karvinsko má šanci, Mošnov chce primátor využít jinak

Gigafactory by mohla stát i na Karvinsku. Primátor Jan Wolf (ČSSD) to nepopřel. Na dotaz, zda o projektu ví něco víc, odpověděl: „Ne. To, co prošlo tiskem, tak to je zatím v nějaké fázi, ale myslím si, že to dál není posunuté. Víc vám k tomu v této chvíli neřeknu.“ Wolf dodal, že se město nebrání jakékoliv stavbě na Karvinsku, pokud to je zajímavá investice. Pokud by měl závod na baterie pro elektromobily vzniknout na Karvinsku, mohl by stát také na pozemcích realitní skupiny Asental Group.