Jurečka: Uvažuji o rezignaci

„Za poslední měsíce jsem uvažoval o rezignaci. Včera jsem premiérovi řekl, že jsem připraven nabídnout rezignaci, to samé řeknu i u nás na celostátním výboru. Zvažuji to, není mi to jedno. Chápu, že jsem to neudělal správně,“ řekl v České televizi Jurečka.

Celostátní výbor KDU-ČSL je prý v plánu na konci ledna. Když bude potřeba, svolá ho i dříve.

Rezignaci prý Jurečka zvažoval už v souvislosti s hladovkou Jiřího Gruntoráda před Úřadem vlády. Nyní především v souvislosti s vánočním večírkem, který měl probíhat na ministerstvu práce a sociálních věcí ve čtvrtek 21. prosince.

Jurečka se omluvil za večírek: Každý děláme chyby

Tedy v době, kdy střelec zavraždil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil na nedaleké Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Večírek měl pokračovat i v době, kdy již tragické události byly známy.

Jeho úřad odůvodňoval večírek dříve tím, že se vánoční setkání se zaměstnanci plánovalo několik měsíců a že skončil se začátkem mimořádného jednání vlády. Tedy v devět hodin večer. Podle serveru Extra.cz a iDnes.cz se však konal ještě okolo půlnoci.

První informace o střelbě se objevily na policejním profilu na síti X (dříve Twitter) v 15:17, zmínka o mrtvých a raněných pak v 15:32. Do médií pronikly jen o pár minut později.

„V 17:03 přišla SMS, že se svolává mimořádná vláda v devět večer. V 18:26 jsem si ji přečetl, odpovídal jsem na ní. Chybou bylo, že jsem okamžitě neukončil vánoční večírek. Končil mým odchodem na jednání vlády, končila živá hudba a občerstvení. Těch 400 lidí, kteří tam byli do té doby, se rozešlo,“ popisoval Jurečka v neděli v Otázkách Václava Moravce časovou osu.

Na ministerstvo se po jednání vlády, tedy přibližně kolem 22:30, prý vrátil tak, jako by to udělal normálně. „Udělal jsem v kanceláři nezbytné věci a došel jsem dolu do atria, kde zůstalo přibližně třicet lidí v okruhu nejbližších pracovníků. S těmi jsem tam zůstal,“ přiznal.

„Za celý tento postup, jednak za neukončení včas akce i za špatnou komunikaci, se omlouvám, mrzí mě to a štve mě, že jsem to nezhodnotil lépe,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí. Také dodal, že chybou bylo, že nezodpověděl všechny otázky, ale že „nikdy neřekl něco, co by nebyla pravda“.

Neměl prý podrobnější informace

Podle svého dřívějšího vyjádření pro iDnes se ale o události dozvěděl až kolem devatenácté hodiny. „Do té doby jsem se snažil věnovat zaměstnancům, kvůli kterým jsme celé setkání dělali. V tu chvíli jsem neměl podrobnější informace,“ konstatoval s tím, že uznává, že mohl celou situaci vyhodnotit rychleji. „Kdybych měl informace v plném rozsahu dříve, akci bychom zrušili výrazně dřív,“ dodal v minulosti.

Premiér Petr Fiala (ODS) ještě před tím v neděli v Partii na CNN Prima NEWS řekl, že je potřeba, aby večírek Jurečka jasně a věrohodně vysvětlil veřejnosti. Jemu prý událost vysvětlil a ve vládě si ho tedy plánuje nechat. „Kdybych měl pocit, že nemá být vicepremiérem, potřebné kroky bych už udělal,“ řekl premiér.