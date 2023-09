Reformu penzí předložím v říjnu, slibuje Jurečka

Jako příklad nespravedlností uvedl změny v mimořádných valorizacích, kdy se už nebude při vysoké inflaci během roku zvyšovat důchod natrvalo. Místo něj budou důchodci dostávat do konce roku dočasný mimořádný příspěvek a růst cen se nově zohlední až při řádné lednové valorizaci. To ovšem paradoxně může důchodový systém vyjít dráže než dosavadní stav.

„Napsali jsme to tak vědomě. Napravujeme tím neférovost, která je v období růstu cen podstatná, abychom nepřidávali těm s nadprůměrnými a vysokými důchody na úkor těch s podprůměrnými a nízkými důchody,“ hájil to Jurečka.

Doposud se totiž při mimořádné valorizaci zvedala pouze zásluhová, nikoli základní výměra penzí. Ty vysoké tak rostly více.

Důchody se zvednou o 360 korun, oznámil Jurečka

Příliš ostrý přechod

Podobně se podle něj nespravedlnost napravuje i u vdovských a vdoveckých důchodů, kdy se prodlouží období pro nárok na vdovský a vdovecký důchod. Změní se také způsob započítávání doby strávené na rodičovské dovolené do nároku na penzi. Dnes se používá individuální průměrný výdělek daného člověka. Nově by se mělo vycházet z aktuální průměrné mzdy v Česku v daném roce. To má pomoci především matkám s nižšími příjmy.

Kompletní důchodovou reformu Jurečka předloží začátkem října. Jedna její část týkající se změn ve valorizaci a odchodu do předčasných penzí již ovšem parlamentem prošla a podepsal ji také, byť s váháním, prezident republiky.

Vedle již zmíněných proměn v mimořádných valorizacích upravuje i způsob výpočtu řádné valorizace. Nově by důchody měly růst o vliv inflace na důchodcovské domácnosti a o třetinu růstu reálných mezd. Doposud to bylo o polovinu jejich růstu.

Předčasné penze se oproti řádným budou krátit více než nyní. Do chvíle, než člověku naběhne standardní penzijní věk, se mu nemá valorizovat procentní zásluhová výměra důchodu. Lidé pak budou moci chodit do penze dříve jen o tři roky namísto dosavadních pěti let. Příští rok se pak u předčasných penzí zvýší povinná doba pojištění ze 35 na 40 let.

Havlíček: Pokud uspějeme u Ústavního soudu, čekám, že vláda padne

Někteří odborníci a opozice kritizují, že třeba u změn v předčasných penzích není přechodové období, aby tam nebyl tak ostrý přechod pro lidi, kteří mají nárok na předčasnou penzi už nyní. „To, co bylo předvedeno, je mimořádně brutální. Lidé neodcházejí do předčasného důchodu z čisté kalkulace,“ kritizoval to expremiér a exministr práce Vladimír Špidla (SOCDEM).

„Vláda padne“

Tato námitka by měla být i součástí ústavní stížnosti, kterou chystá hnutí ANO. Předloží ji do tří měsíců. Už před prázdninami podalo hnutí ústavní stížnost na účelovou změnu zákona, která změnila parametry u mimořádné červnové valorizace v neprospěch seniorů. Pokud uspěje, mohla by vláda i doplácet penze.

„Pokud nám dá Ústavní soud v obou případech za pravdu, tak si rovnou beru ministerské ponožky, protože předpokládám, že by vláda okamžitě skončila. Nebyla by pro ni jiná možnost,“ řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček s tím, že by pak zřejmě byly předčasné volby.

„Já nepředpokládám, že taková situace nastane. My jsme připraveni u Ústavního soudu velmi kvalitně obhájit naše kroky,“ odmítl to Jurečka. „Předpokládám, že u Ústavního soudu uspějeme,“ dodal.