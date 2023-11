Jurečka: Odstoupit kvůli tlaku hladovky by byl nebezpečný precedens

Jak jste se cítil, když vám Jiří Gruntorád v neděli řekl do očí, že škodíte?

Že je to jeho názor, má na něj právo, ale já s tím, co on řekl, nesouhlasím.

On požaduje vaše odstoupení. Co budete dělat?

Zase, je to jeho právo. Ale nemyslím si, že se má v demokratické vyspělé zemi, kde funguje demokratický parlamentní systém, vytvářet takovýto postup. Aby člověk přišel před Úřad vlády, řekl, že zahajuje hladovku a ukázal prstem na jednoho člena vlády a řekl, že chce, aby odstoupil. To si myslím, že je věc, která může být velmi nebezpečný precedens.

Na druhou stranu, když jsem s ním mluvil v neděli, byl jsem tam za ním dvakrát, tak jsem se mu omluvil. A hned v pondělí jsem řekl, že než vyřídíme záležitost s australským důchodem, tak do té doby je Karlu Soukupovi přiznán průměrný důchod.

Jiří Gruntorád říká, že vydrží protestovat klidně do Vánoc.

Já věřím, že tam nebude do Vánoc. Ale chci ještě vysvětlit, jak to je. Zákon říká, že účastníkům třetího odboje náleží přiznání důchodu ve výši průměrného důchodu v ČR. V případě Karla Soukupa byla ta situace jiná, protože on má dobu pojistnou jak v ČR, tak v Austrálii a já musím přihlížet na oba důchody. A pokud jejich součet je přes tu průměrnou částku, tak v tom případě se žádost zamítá. Proto to mé rozhodnutí v září bylo takové.

My se už od pondělí snažíme pomoci tomu, aby pan Soukup získal australský důchod, který vůbec není v nějaké zanedbatelné výši. Ale do té doby, než se to podaří, tak jsem udělal, řekněme, výjimečný krok a řekl jsem, ať je mu český důchod přiznán do doby, než vyřídíme ten australský.

Je jasné, že vám podklady připravoval nějaký úředník. Ten ale nemohl zjistit, jak to je? Nemohl se Charlieho Soukupa zeptat, jestli mu z Austrálie důchod chodí?

Standardně česká správa nezjišťuje, jestli ten člověk důchod pobírá nebo ne. Prostě má na něj nárok. Ale v této konkrétní situaci je evidentní, že se nedaří komunikace mezi panem Soukupem a australskou stranou. V tom se snažíme pomoci.

Co už jste zjistili na té australské straně?

Řeší se to, ale ještě není finální výstup.

O čem to ale celé vypovídá? Že když někdo nenajde tu stejnou odvahu jako pan Grundrád, tak se ničeho na úřadech nedomůže?

To tak vůbec není. Znovu říkám, jsou desetitisíce lidí, kteří mají důchod vyplácen v zahraničí. Ten systém funguje. Je to zhruba sto tisíc občanů, takže tohle je do určité míry specifický případ.

Jiří Gruntorád nabídl kompromis – hladovku ukončí, pokud vláda zruší usnesení z loňského roku, ve kterém se hlásí k tradicím Charty 77. Uvažujete o tom?

Pan premiér jednal s Jiřím Gruntorádem v úterý a ve středu na vládě to zmínil.

Premiér už to ale také veřejně odmítl.

Odmítl. Odmítli to i členové vlády, protože to usnesení, že se hlásíme odkazu Charty 77, bere vláda vážně. Přijde nám do určité míry absurdní, aby takovýmto způsobem byla vláda stavěna před to, že má najednou něco revokovat, když se s tím členové vlády neztotožňují.

Jak to tedy bude dál s důchody disidentů? Vy připravujete ještě rychlou změnu zákona a do 15. prosince ji máte předložit na vládě.

V těchto dnech budeme mít jednání se zástupci z ministerstva obrany, Ústavu pro studium totalitních režimů a identifikujeme si ještě, kde případně mohou vznikat některé situace, které ten zákon a systém o odškodnění nepokrývá.

Kolika lidí se to může ještě týkat?

Mohou to být desítky lidí. Jsme připraveni udělat takové kroky, aby pokud člověk nemá plnou dobu pojistnou pro přiznání důchodu, ale je účastník třetího odboje, aby nemusel žádat o tzv. zmírnění tvrdosti zákona a aby mu byl důchod přiznán automaticky. Má ocenění účastníka třetího odboje, má nárok na průměrný důchod v ČR.