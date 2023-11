Hladovkáři před Úřadem vlády nabídli kompromis. Fiala ho odmítl

Premiér Fiala se s oběma hladovkáři v úterý odpoledne sešel. „Byl jsem s Jirkou u pana premiéra. Když odmítl, že by Marian Jurečka opustil vládu, Jirka navrhl kompromis. Vláda loni vydala usnesení , kde se přihlašujete k odkazu Charty 77,“ popisoval Novinkám Bok ve čtvrtek dopoledne.

„Z pozice posledního strážce odkazu Charty 77 jim navrhl, ať vláda vydá nové usnesení, kde se nebude hlásit k odkazu Charty, a že si může Jurečku nechat. Je to kompromis, který politici dělají každý den,“ dodal Bok.

„Mají možnost z toho vycouvat a my ukončíme hladovku. Přisvojili si něco svévolně bez souhlasu strážce odkazu Charty, kterým je Jirka Gruntorád. Bylo by fajn, kdyby to dodržovali, ale nedodržují a chrání Jurečku, který se zachoval odporně,“ zdůraznil Bok.