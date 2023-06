Jsem tvrdohlavá, řekla žena, která po dvou letech otevírá restauraci zničenou tornádem

Se zkázou restaurace je spojená tragédie. Podnik s přilehlou obytnou částí tornádo zničilo, v troskách zahynul jeden z majitelů Jan Sečkář. Jeho bratr Ivan už začínat znovu, doslova a do písmene od základu, nechtěl. Jeho dcera a neteř zahynulého Jana všechny přesvědčila. „Byla to Pavlína, kdo si nechtěl připustit, že by se restaurace neobnovila. Rodinu přiměla k tomu, že se pustili do obnovy a já jsem tomu strašně ráda. Byla jsem tady ráda a mám radost, že jsem se mohla vrátit,“ řekla Eva Grunská.