Jednodenní volby koalice odpískala

„Na jednom dni nebyla shoda. Opozice byla proti, a já taky. Nechci měnit něco, co je tradiční a zažité, aniž by to přinášelo obrovské výhody,“ řekl Právu Benda. „Zejména při složitém systému komunálních voleb je nemyslitelné, aby se to v noci spočítalo,“ dodal.