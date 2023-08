Volby do Evropského parlamentu se pomalu blíží. Jak dopadly ty v roce 2019

Volby do Evropského parlamentu se v České republice stejně jako v celé EU konají každých pět let od roku 2004. Příští volby nás čekají v červnu 2024, tedy na 20. výročí vstupu ČR do Evropské unie. Které strany a s jakým počtem mandátů uspěly v těch minulých a jaká byla volební účast?

Foto: David Ryneš, Novinky Předpokládaná účast ve volbách do EP 2019 v Evropě