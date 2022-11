Jak zvládnout agresory v rodinách? Chystá se systém terapií

Vládní výbor spolupracuje s ministerstvem vnitra a měl by pomoci k vytvoření jednotné zákonné definice domácího násilí v půlce příštího roku. „Definice by se měla přepsat i do přestupkového zákon. Počítáme s tím, že by pak vznikla metodika pro přestupkové komise, jak rozeznávat domácí násilí a jak nařizovat programy,“ dodal Šafařík.