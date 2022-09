O slabinách integrace Ukrajinců v Česku. Rozhovor se sociologem Danielem Prokopem

Jaké vysvědčení bys vystavil české vládě, potažmo české společnosti za přijímání a integraci uprchlíků?

U vlády záleží, zda hodnotím první půlroční fázi pomoci a komunikaci kolem ní, nebo dlouhodobější procesy integrace. Za to první si určitě zaslouží pochvalu – asi s výjimkou přístupu k ukrajinským Romům a jejich dětem spícím na zemi na pražském hlavním nádraží. Kromě této záležitosti u nás ale nedošlo k žádné humanitární krizi ani se nevzedmuly společenské protesty. Což nebyla samozřejmost.

Především si však zaslouží obdiv velká část veřejnosti. Okolo čtyřiceti procent uprchlíků v červnu bydlelo v ubytovacích kapacitách poskytnutých Čechy nebo místními Ukrajinci. A podle dat výzkumu, který děláme s Českým rozhlasem, přispěla průměrná domácnost od března finančně nebo materiálně na Ukrajinu či uprchlíky skoro dva tisíce korun. A měřeno příjmy, s nimiž mohou disponovat, se solidarita projevila i mezi chudými.

A ty dlouhodobé procesy integrace?

Tam bych byl s pozitivním hodnocením opatrnější. Více než čtvrtina uprchlíků zůstává na ubytovnách či v hotelech, což integraci ztěžuje. Část ukrajinských dětí se nezapojila do vzdělávání – vypadli z něj hlavně středoškoláci a předškoláci. Děti se relativně málo učí česky a málo pronikají do dětských kolektivů. Rodiče pracují, ale komplikují to faktory jako nedostatek školek, jazyková bariéra a nedostatečné uznávání pracovních kvalifikací. Ukrajinci taky často dělají práce na dohody. Rovněž se zatím nepovedlo posílit nabídku nájemního bydlení. Vzhledem k tomu, že u nás třeba sto padesát tisíc ukrajinských uprchlíků zůstane déle, je nutné tyhle věci začít řešit.

Mimochodem u české veřejnosti se od začátku velmi lišila podpora krátkodobé pomoci, která byla jasně většinová, a podpora dlouhodobého přijetí většího množství ukrajinských uprchlíků. V tom je řada lidí nejistá a na jejich postoj má velký vliv právě to, jak se uprchlíci začleňují do tuzemské společnosti. Pokud bychom výše zmíněné oblasti neřešili, může se konsenzus z prvního pololetí letošního roku začít vytrácet.

Během debaty Salonu na červnovém Světě knihy jsi za jeden z hlavních problémů označil nedostatečnou relokaci ukrajinských uprchlíků v rámci Česka. Jak to vypadá dnes?

Situaci trochu pomohlo, že část uprchlíků odešla – ať už na Ukrajinu, nebo do jiných zemí. Ale ten regionální problém tady pořád je. Třeba do českých základních škol chodilo v červnu okolo 57 procent ukrajinských dětí ve věku sedm až patnáct let. To číslo bylo ale v přehlcených oblastech menší. A zhruba čtvrtina rodičů, kteří děti do školy nezapsali, to zdůvodňuje tím, že nebylo místo či byli jinak odmítnuti. U mateřských škol je to ještě častější. Takže kapacity škol v některých městech mohou na podzim sotva stačit, zatímco ve velké části Moravy jsou kapacity nevyužité.

Foto: Novinky Hlavní nádraží v Praze v době, kdy tam nocovali romští uprchlíci z Ukrajiny

Navíc náš výzkum ukazuje, že pouze pětina ukrajinských dětí se ve škole intenzivně učila česky a jen málo z nich mělo přístup k psychologické pomoci. I tady mohou narážet na nedostatek kapacit.

Klíčové oblasti úspěšné integrace jsou bydlení, vzdělávání a práce; pojďme je postupně probrat podrobněji. Jak se nám daří poskytovat Ukrajincům dlouhodobé bydlení? Podle vašeho výzkumu žije v Česku jen čtvrtina ukrajinských uprchlíků v bydlení s dostatečnou obytnou plochou a vlastním sociálním zařízením…

Ano, třicet procent jich bydlelo v červnu mimo bytové bydlení: na ubytovnách, v hotelech či jinde. A zbytek, skoro polovina, v bytech bez vlastního sociálního zařízení – což jsou hlavně sdílené byty s další domácností – nebo s méně než šesti metry čtverečními obytné plochy na osobu. To se samozřejmě dá krátkodobě přežít, ale z Čechů takhle bydlí opravdu málokdo.

Nevíme, kolik uprchlíků v Česku zůstane, to záleží i na vývoji na Ukrajině. Nicméně v červnu nám podstatná část Ukrajinců říkala, že u nás chce strávit alespoň dva roky, anebo přinejmenším zatím neplánují návrat. A dodávali, že si hledají či budou hledat vlastní bydlení. Zájem o dostupné nájmy, ve kterých v červnu bydlela méně než pětina uprchlíků, tedy může růst.

Může pomoci systém garantovaného nájemního bydlení?

Garantované bydlení je určitě potřeba. V něm stát nebo obec hradí pronajímateli rizika při případném poničení či nesplácení, ale nájem si platí lidé sami. Může to ostatně pomoci k nájemnímu bydlení i částem české populace, kterým pronajímatelé nevěří. Ovšem zatím to fungovalo dost těžkopádně, takže i Praha těchto bytů provozuje jen desítky. V případě uprchlíků je nicméně klíčové udržet je co nejdéle v bytech či částech domů poskytnutých Čechy: tedy nechat státní podporu do konce roku a zkusit z maxima udělat klasické nájmy a podnájmy.

Ono to zní asi už nudně: proč pořád někomu pomáhat, ať klidně bydlí na ubytovnách… Ale my vidíme, že Ukrajinci mají problém se z nich dostat. Tři ze čtyř uprchlíků, kteří se na začátku ocitli na ubytovnách, v nich už zůstali. A děti z rodin žijících v nebytovém bydlení se méně zapisují do škol, lidé se tam pomaleji učí česky. Navíc se mohou snáz napojit na pracovní mafie a podobně. Vyloučení v bydlení zkrátka nese velké náklady ve vzdělávání i na pracovním trhu.

A jak vypadá to vzdělávání? Podle vašeho výzkumu se přibližně třináct procent ukrajinských dětí ve věku povinné školní docházky nepřihlásilo do žádného vyučování…

To jsou děti, které nechodily do českých základních škol ani se nevzdělávaly online. Dalších třicet procent se na jaře vzdělávalo pouze online z Ukrajiny. Krom rodičů, kteří byli při zápisech odmítnuti, je hodně těch, kteří nevěděli, jak a kdy dítě zapsat. Anebo se stěhovali tak často, že se obávali, zda dítě už zapsat mohou.

Foto: Jan Handrejch, Právo Daniel Prokop na diskusi Salonu s Veronikou Dvorskou

Takže to chce zaprvé vyřešit problém bydlení, zadruhé udělat kampaň mezi rodiči a zatřetí prověřovat školy, které i po letních zápisech nepřijaly žádné či jen málo ukrajinských dětí, ačkoli jsou v oblastech s větším množstvím uprchlíků. Zatím segregací ve vzdělávání trpěla asi desetina dětí z Ukrajiny, ale musíme zabránit tomu, aby tento počet v září narostl.

Ministerstvo školství chce prodloužit fungování adaptačních skupin pro ukrajinské děti, odborníci nicméně upozorňují, že děti ve skupinách zůstávají segregované.

Češtinu jako druhý jazyk se musí děti do jisté míry učit i ve skupinách s dalšími Ukrajinci či cizinci. Problém byl spíše to, že se to dělo málo. Navíc pokud by adaptační skupiny pomohly u části dětí k rozpoznání a řešení traumat, která si nesou z války, proč ne. Ale to neznamená, že nemají zároveň navštěvovat české školy a volnočasové kroužky s českými dětmi.

V našem výzkumu jenom pětina rodičů říkala, že jejich děti dělají kolektivní sporty s Čechy, a ještě méně jich chodí do uměleckých kroužků. Většina dětí zatím nemá české kamarády. Adaptační skupiny by určitě neměly být náhradou zapojení do českých kolektivů.

Jak dostat Ukrajince na střední školy?

Na střední školy chodila v červnu jen asi čtvrtina mladých ukrajinských uprchlíků mezi šestnácti a sedmnácti lety. Velká část se vzdělávala online, ale dvacet procent vypadlo ze vzdělávání úplně. Je třeba jim pomoct naučit se česky, přijímat je i v průběhu ročníků, vytvořit přípravné ročníky. A celkově posílit nabídku maturitních oborů. Čtyřletých gymnázií je takový nedostatek, že to v řadě regionů nestačí ani pro Čechy.

Jak se daří Ukrajince zapojovat do pracovního procesu? Zvyšují se jejich šance dostávat se na pracovní pozice odpovídající jejich původní kvalifikaci?

Drtivá většina uprchlíků dělá v Česku jinou práci než předtím doma na Ukrajině, často méně kvalifikovanou. Druhý problém je, že velká část z nich pracovala ještě v červnu na dohody. To jim nedává stabilitu, často se přes dohody vyplácejí reálně velmi malé hodinové mzdy, a navíc z takové práce má stát menší odvody.

Foto: Milan Malíček, Právo Ukrajinští uprchlíci v Praze

My teď ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR zjišťujeme detailněji, jaký je současný stav a jaké to má důvody. Určitě by bylo dobré více podporovat jazykové vzdělávání i u dospělých a rozšířit uznávání kvalifikací. Naše výzkumy rovněž ukazují, že mnohem častěji pracují maminky, co pro své děti našly místo v mateřské škole. A pomohlo by taky, kdyby vláda jasně řekla, jak se bude prodlužovat dočasná ochrana uprchlíků a za jakých podmínek lidé dostanou pracovní víza, tak aby i zaměstnavatelé mohli plánovat více dopředu.

České chudší domácnosti se obávají propadu příjmů vinou inflace nebo zdražování energií – podle vašeho výzkumu na jaře už 26 procent českých domácností po zaplacení výdajů nic neušetřilo. Jakým způsobem jim pomoci, aby se jejich frustrace neobrátila i proti uprchlíkům?

V létě už to byla více než třetina, ačkoli to mohlo trochu vystoupat kvůli cestování na dovolené a podobným nákladům. Ale stále roste zatížení v bydlení. Zhruba 24 procent domácností dává za bydlení čtyřicet a více procent svého příjmu. Dopady inflace cen potravin v létě mírně omezilo to, že Češi si spoustu zeleniny a ovoce pěstují sami a taky měli předplacené zájezdy se stravováním. Ale na podzim riskujeme, že se sejde inflace v cenách bydlení a potravin – tedy v oblastech, které si lidé nemohou odpustit.

Jak v tomto hodnotíš přístup státu?

Vláda má teď poslední šanci udělat systémová opatření cílená na chudé domácnosti. Zvednout hodnotu přídavku na děti, odpustit více rodinám školkovné a obědy v mateřských školách, upravit normativy na bydlení, aby neomezovaly přístup důchodců k příspěvku na bydlení, přidat více seniorům s nižšími penzemi, které se v průběžných valorizacích zvyšují jen minimálně, nebo umožnit chudým pracujícím vyčerpat slevu na poplatníka.

A samozřejmě by bylo lepší i energetický tarif více zaměřit na třetinu nejchudších. Peníze, které chtěl stát dát do energetického tarifu pro všechny, bude ostatně potřebovat na opatření k regulaci vstupních cen energií.