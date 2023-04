Širší futra, bytelný operační stůl. XXL klinika v Praze zvládne i 300kilové

Bez potřebného vybavení je to ale pro sestry i lékaře těžké. Zvlášť když musejí pacienta polohovat nebo mu ošetřit proleženiny. Kolikrát bylo nutné srazit k sobě i dvě postele, jednolůžka na obézního pacienta nestačila. V jednom případě se dokonce stalo, že sanitka nezvládla převézt pacienta do nemocnice, nosnost vozu to nevydržela.