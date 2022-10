Herec Jan Vondráček už namlouvá tisíce pražských zastávek

V anketě, kterou letos na jaře zrealizoval Dopravní podnik hl. m. Prahy, pro Vondráčka hlasovalo více než 62 % z celkem 200 013 respondentů. Herec vystřídá v této roli Dagmar Hazdrovou, která byla hlasem pražských autobusů a tramvají 26 let.

„Budou asi místa, která půjdou svižněji a budou místa, kde se malinko zasekneme, protože některé stanice jsou poměrně náročné na výslovnost,“ sdělil Novinkám v nahrávacím studiu Jan Vondráček.

Foto: Novinky Jan Vondráček v nahrávacím studiu.

Na hlášení se nijak speciálně nepřipravoval. „Když prostě jedu v té tramvaji, tak přemýšlím o tom, jak to bude potom znít. Ale nevím, jestli tohle je nějaká velká příprava. Spíš psychická příprava, je to takový zvláštní pocit, že to bude na dlouho,“ vysvětlil.

„Hlášení prochází ještě následnou kontrolou, kdy to poslouchá paní Štěpánová z Ústavu pro jazyk český, zda je to vysloveno správně. Sice jsem už s mluveným slovem dělal spoustu věcí, ale je pravda že mě někdy něco překvapí. Teď se mi třeba stalo, že na konci slova „Letenská“ vylezlo místo „s“ céčko, takže to radši konzultujeme s odborníkem,“ vysvětlil hlasatel.

„Stejně jako doposud Dagmar Hazdrova, i Jan Vondráček bude svým hlasem doprovázet cestující nejen na cestách Prahou, ale i Středočeským krajem. Ostatně dvě třetiny zastávek leží právě ve středních Čechách. Hlášení zastávek, se kterým se původně začalo v Praze, se stalo novým standardem všech autobusových dopravců zapojených do Pražské integrované dopravy i na příměstských a regionálních linkách. Velmi pomáhá cestujícím zorientovat se v průběhu trasy a třeba také dát včas znamení řidiči o výstupu v následující zastávce,“ řekl Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy.

Foto: Novinky Seznam pražských zastávek, které herec namlouvá.

Každý název tramvajové zastávky je navíc nutné nahrát dvakrát – s neklesající intonací, a pak s klesající tzv. do tečky. Konečné hlášení v tramvajích si totiž skládá software v odbavovacím systému. K tomu je potřebné připočíst až 996 provozních hlášení, což jsou většinou jednotlivá slova či slovní spojení nebo číslovky.

Vondráček se stále ještě dosluhující hlasatelkou Dagmar Hazdrovou setkal jen krátce, a tak podle hercových slov na velké rady nebyl čas. „Paní Hazdrová mi řekla, že si s tím podle jejího mínění poradím sám,“ řekl s úsměvem herec. „Vyprávěla mi, že když byly povodně, tak někde z dovolené od moře, posílala přes mobil ta provozní hlášení, protože nemohla jinak. Takže já budu muset také být připraven, kdyby se něco dělo,“ dodal.

Foto: DP Praha, Bez zdroje Jan Vondráček s Dagmar Hazdrovou.

Rozhovor herec a hlasatel zakončil slovy: „Mám na to jediný návod. Tak, jak bych to chtěl slyšet v té tramvaji, tak tak to budu říkat a pak se domluvíme, jestli je to takhle v pořádku nebo ne.“

Jan Vondráček je divadelní, filmový, rozhlasový a TV herec, dabér, hlas řady audioknih a absolvent DAMU. Působil v Divadle Rozmanitostí a v Dejvickém divadle, jeho současná domovská scéna je Divadlo v Dlouhé. V dabingu namluvil bezmála 4 tisíce různých postav. Je držitelem více než 20 cen, mezi ty nejdůležitější patří Cena Františka Filipovského za dabing, Cena diváků za nejlepší výkon – za namluvení hlavní postavy Patricka Janea ze seriálu Mentalista nebo Cena Alfréda Radoka za mužský herecký výkon (hlavní role Lelia ve hře Lháři).

Foto: Novinky Jan Vondráček při namlouvání zastávek.

V Pražské integrované dopravě, na všech autobusových a tramvajových linkách, je v současnosti 13 042 zastávkových sloupků, z čehož necelá třetina (27 %), tj. 3 562 je na území hl. m. Prahy. To v absolutních číslech znamená 283 jedinečných názvů tramvajových zastávek, 1 316 názvů autobusových zastávek na území hl. m. Prahy a 4 601 zastávek autobusů mimo Prahu v oblastech integrovaných do PID.

Historie hlášení pražských zastávek V prvních desetiletích provozu zastávky vyhlašoval průvodčí bez technických prostředků. - 50. léta 20. století: v tramvajích i autobusech zkoušky se zesilovači a mikrofony různé konstrukce, nové tramvaje a autobusy mají přípravu na budoucí ozvučení - 1962: pražské tramvaje a později i autobusy jsou vybaveny palubním rozhlasem (tranzistorový zesilovač se zdrojem, mikrofon a reproduktory) = zastávky začínají vyhlašovat řidiči s využitím této nové techniky - 9. května 1974: na první lince metra C poprvé nasazeny vlakové rozhlasy se smyčkovými magnetofony a předem nahraným hlášením, nejprve ze SSSR, později tuzemské výroby - 1987: v tramvajích zavedeny kazetové přehrávače PaMi na MC audiokazety, kazety byly nahrány podle linek, zapínání ovládal řidič, vypínání bylo automatické. - 1987–1996: hlasem pražských tramvají byl Vladimír Fišer, herec, rozhlasový a TV hlasatel, dabér, hlas moderátora Kenta Brockmanna ze seriálu Simpsonovi - od roku 1988: začínají experimenty s digitálními hlásiči u všech trakcí - 1995: metro jako první celoplošně zavádí nový digitální hlásič náhradou za pásky - 1996: zaveden nový odbavovací a informační systém, součástí byla také instalace digitálních hlásičů do všech autobusů a tramvají - 1996–2022: hlasem pražských autobusů a tramvají se stala Dagmar Hazdrová, rozhlasová a TV hlasatelka, první zkušební nahrávky vznikly již v roce 1993 - 2017: hlasem nostalgické tramvajové linky č. 23 se stal Zdeněk Štíbr, bývalý rozhlasový a TV hlasatel a moderátor, v té době také řidič tramvaje Zdroj: DP Praha