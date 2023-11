Havlíček: Současná vláda nemá sociální cit

ANO slíbilo udělat ve Sněmovně peklo kvůli převedení poplatků za obnovitelné zdroje na domácnosti a firmy. Co si od toho slibujete?

Ano, a to bylo ještě předtím, než Energetický regulační úřad řekl, že zvedne regulovanou část ceny elektřiny, která tvoří třetinu celé ceny, o 71 procent… To je prostě průšvih. Takhle se nedá dělat restart Česka. Vláda musí přehodnotit své priority. Chce dát 40 miliard korun navíc do obrany, i když tam tu sumu ani nespotřebuje. Pojďme se radši bavit o tom, jestli není lepší pomoci spotřebitelům a firmám, a ne je hodit přes palubu.

Šéf ČEZ Daniel Beneš tvrdí, že ceny se zákazníkům zvýší o jednotky procent. I ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) říká, že růst cen nakonec nebude dramatický, protože neregulovaná složka ceny klesá, a že se ceny zvýší maximálně o 10 procent.

To je úplně absurdní diskuse. Nikdo přece neví, jak se budou vyvíjet ceny na světových trzích. Každopádně už dnes máme jednu z nejvyšších cen energií v Evropě. A teď lidem říkáme, že zatímco v jiných zemích budou ceny elektřiny asi klesat, tak u nás se budou zase zvyšovat? Rozevíráme nůžky mezi ostatními zeměmi a námi. Jak vysvětlíme firmám, že u nás budou mít výrazně vyšší náklady než v ostatních zemích?

Takže k tomu svoláváte mimořádnou schůzi Sněmovny a budete obstruovat. To jste dělali letos už několikrát a k ničemu to nevedlo.

Spustili jsme randál a je to silný randál. Hned poté začala vláda ustupovat a připustila, že převod poplatků za obnovitelné zdroje na firmy přehodnotí.

Pokud to bude platit dál stát, tak se zase zvýší schodek státního rozpočtu.

Je to důsledek selhání politiků z roku 2006 až 2010, kteří vytvořili solární tunel, který nás bude stát 600 miliard korun. Po zcizení Karlštejna je to největší tunel v historii České republiky. Tyto podpořené zdroje vyrobí asi 3 procenta elektrické energie. A na tom se mají podílet firmy a lidé ve výši 600 miliard korun celých 20 let? Když stát selhal, tak si to musí sám vyřídit.

Ale stát jsme my všichni, zaplatíme to stejně my všichni, akorát z daní.

Ale stát peníze může přerozdělit v rozpočtu jiným způsobem.

A co když má vláda pravdu a skutečně ceny elektřiny díky zlevňování dodavatelů zase tolik neporostou?

To bych bral, kdybychom měli nízkou cenu elektřiny. Ale máme jednu z nejvyšších v Evropě. Zatímco tam bude cena elektřiny klesat, tak nám se zvýší, i kdyby jen o několik procent.

Vláda si vůbec neuvědomuje, v tom svém komfortu v malostranských palácích a s těmi svými platy, že tu jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Těch lidí není málo a jejich počet roste. Vláda jim chce říkat, že pro ně nějakých pět či šest tisíc korun ročně není nic? Spadla z Marsu? Netuší, co se odehrává. Chtěl bych vidět ministry, jak by žili s průměrnou mzdou a živili s tím celou rodinu.

A co byste dělali vy? Nechali byste poplatky za obnovitelné zdroje platit stát?

My bychom se především do této situace vůbec nedostali, protože bychom nekompromisně zastropovali ceny už na jaře 2022 u výrobců. Pochopí normální člověk, že výrobci elektřiny mají zisk 180 miliard korun, zatímco rok předtím to bylo 30 miliard?

Zaplatili to lidé a firmy. Když už se do toho vláda dostala a ministr Síkela to celé podělal, protože jinak to nemůžu říct, tak měla začít jednat s Evropskou komisí a pokusit se využít peníze z modernizačního fondu, kam plynou desítky miliard korun za emisní povolenky.

Vyšší platby za distribuci a přenos mohla rozložit do dvou nebo tří let. A ne házet celou částku 38 miliard korun na lidi a firmy z roku na rok. Částečně sebrat peníze mohou z rozpočtu obrany, která nemusí mít 40 miliard korun navrch.

Bezpečnostní situace ve světě se vyostřuje a vy chcete vzít armádě peníze?

My jsme zvýšili výdaje na obranu od roku 2017 do roku 2022 o 40 miliard. Víme, jak je náročné to po těchto částkách vysoutěžit a efektivně utratit. Vláda dala o 40 miliard korun obraně víc z roku na rok. To není o tom, že se zvýší bezpečnost České republiky. To je o tom, že se něco narychlo spíchne a utratí. Já si dokonce myslím, že se to ani neutratí a peníze si nechají na další rok. Alespoň část toho mohla pomoci lidem v nouzi. Ale vláda nemá absolutně sociální cit.

ANO představilo plán na dostavbu čtyř nových jaderných bloků. Odpovídá to i koncepci vlády Petra Fialy. Cenu elektřiny to ale přece nezlevní, ta se obchoduje na světových burzách.

V dané chvíli to rozhodně neudělá s cenami nic. To dosud nepochopil ani pan premiér, ani pan Síkela. Ti říkali na úterní tiskové konferenci takové nesmysly! Tvrdí, že kdyby se odstartoval Temelín v roce 2013, kdy vláda ODS pustila do finále tendru ruský Rosatom a americký Westinghouse, tak bychom měli levnější energie. To je neuvěřitelný blábol.

Temelín by se dostavěl až po roce 2025 a cena energie se neurčuje podle toho, jestli mám jadernou elektrárnu. Vy jste to řekla přesněji a to nejste energetik. Dostavba je o něčem jiném. Dává nám energetickou bezpečnost a vytváří nezávislost.

Dostavba by ale také stála stovky miliard. Z čeho by se to platilo?

Dostavba se odvíjí od investičního plánu. Ten je nastavený tak, že investici splácí ČEZ z povinného výkupu energie státem, třeba po dobu 20 nebo 30 let. Životnost je nejméně 60 let, takže elektřina bude zaplacena výrazně dřív.

Exšéf ČEZ Jaroslav Míl ale míní, že v budoucnosti nebude díky obnovitelným zdrojům jaderná energie tolik potřeba a bude jí nadbytek.

Vždyť se budou zavírat uhelné i plynové elektrárny. Pořád jsme z více než 30 procent závislí na uhlí a z necelých 10 procent na plynu. Máme tu tedy 40 procent energie ze zdrojů, které se budou zavírat, a musíme je nahradit. V České republice je obnovitelné zdroje nenahradí, navíc to nejsou stabilní zdroje.

Spoléhat na dovoz zelené energie z Německa? Museli by mít energie dostatek za lukrativní cenu a my bychom museli mít připravenou přenosovou soustavu, která by stála stovky miliard. Cílem každé země by ale hlavně mělo být, aby byla nezávislá na dovozu.

Když se tedy vrátím k tomu peklu, co chcete vyvolat ve Sněmovně… Co si pod tím představit?

Reprezentujeme třetinu voličů. Ministr financí Stanjura se tedy nevysmívá jen nám, ale i jim. Nám nezbývá než se pokusit vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny a vládu přesvědčit, že šlápla vedle. Aby se zbavila ministra Síkely, nebo aspoň přiznala chybu a udělala opatření, aby vyšší ceny nedopadly na domácnosti.

Vždy je lepší říct, že jsem se spletl. To lidé pochopí. Nejvíc mě štve, že vláda není schopná prokázat jakoukoliv pokoru.

A když se to nestane?

Tak budeme tvrdí. Pak ať počítají s tím, že peklo nastane, až se bude schvalovat rozpočet.

Každý jednací den Sněmovny stojí asi čtyři miliony.

Tak ať vláda rychleji schvaluje své zákony. Proč mají jednání vlády ve středu odpoledne, když jedná Sněmovna? My měli vládu v pondělí. Oni v pondělí odpočívají?

Že se se zadlužováním musí něco dělat, říkáte i vy. Chcete do rozpočtu dostat víc peněz lepším výběrem daní. EET by přinesla ale maximálně okolo 13 miliard, ne?

EET je jedním z nástrojů, který se osvědčil. A je i symbolický. Říká, že stát nebude tolerovat šedé účetnictví. Buď budete daně zvyšovat, jako současná vláda, nebo je musíte důsledně vybírat.

Čím víc daně zvyšujete, tím se zvětšuje nechuť k tomu je platit. A firmy je raději platí jinde. Vzpomeňte si na to, že naše vláda měla mezi lety 2014 a 2019 dvakrát přebytkový rozpočet.

Byla to také úplně jiná doba, před covidem, před válkou na Ukrajině… Co byste dělali dnes? Přece nelze zvyšovat státní dluh donekonečna. Jen jeho obsluha letos vyjde na 100 miliard korun.

My bychom se snažili domluvit s opozicí na tom, že budeme schodek ročně snižovat o nějakou reálnou částku, bez švindlů a úvěrů. Abychom nezabili hospodářský růst a investice. Navrhujeme snižovat strukturální schodek o asi 50 miliard korun ročně. Každý pochopí, že pokud to budeme dodržovat a schodek během pěti let snížíme takřka na nulu, tak to bude megaúspěch. Nebyl by to jiný postup, než jaký mají jinde v Evropě.

Vláda se snaží schodek snížit rychleji. I NERV vyzval k rychlejšímu snižování…

Vláda si dává cíl 90 až 140 miliard korun, ale ví, že to nezvládne. Převádí poplatky na spotřebitele a výpadky nahrazuje úvěry. Nakonec to stejně dopadne tak, že se schodek sníží o tu částku, jakou navrhujeme my. Pokud by postupovali podle našeho návrhu, tak by to ratingové agentury ocenily. Vždycky je lepší si dát rozumný cíl a ten splnit než malovat nesmysly. NERV i Národní rozpočtovou radu respektuju, ale stát řídí politik.

Lidé nejsou hloupí, chápou, že v těžké době se musí uskromnit. Ale těžko se uskromní, když jim o vodě káže někdo, kdo u toho chlemtá vodku. Stínový premiér ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček

Jaký recept máte pro zdravotnictví, kde lékaři odmítají nový zákoník práce a sloužení přesčasů, což povede k omezení neakutní péče?

Je to vždy o ministrovi a způsobu komunikace. Varovali jsme před tím vládu ve Sněmovně, ale zase jsme narazili na aroganci. Pár dnů nato ale zase veletoč a všechno bude se zákoníkem práce jinak.

Když jsme za covidu neměli první měsíc roušky, tehdejší opozice spustila virvál. Kdo mohl vědět, že budou potřeba desítky milionů roušek? Co se děje teď? Rok a půl není penicilin.

Umíte si představit, co by udělala tahle parta, kdyby se to dělo za naší vlády? Proč se za to nikdo neomluví? Proč se jen vymlouvají? To je ten akademicko-profesorský styl řízení země. Poučování, elitářství, arogance a nikdy nepřipustit chybu.

A jak byste tedy zdravotnictví ozdravili vy?

Musíme si uvědomit, kde dává smysl motivace a kde restrikce. Odřízli jsme lobbisty, masivně investovali, dávali peníze na lékařské fakulty nebo na zřizování ordinací. Lidé nejsou hloupí, chápou, že v těžké době se musí uskromnit. Ale těžko se uskromní, když jim o vodě káže někdo, kdo u toho chlemtá vodku.

Poslední průzkum Medianu říká, že ANO by vyhrálo volby s 34 procenty, druhá by byla ODS se 13 procenty. SPD odmítáte kvůli rozdílným názorům na členství v NATO a EU, takže se právě ODS nabízí jako možný partner. Seděli byste ve vládě i s Petrem Fialou?

Koalice se určuje po volbách. Velmi dobře víme, že abychom mohli s někým do koalice, musíme vyhrát zásadním způsobem, aby nebyla jiná cesta než vládu vytvořit s ANO. Pro nás je to otázka programu, neexistuje, že bychom neplnili hlavní sliby.

Andrej Babiš oznámil, že bude znovu kandidovat na předsedu ANO. Je to dobře?

Andrej Babiš je silný lídr, v prezidentských volbách se ukázalo, kolik lidí za ním jde. Je velmi dobrý v kontaktní kampani a naše hnutí vede úspěšně.