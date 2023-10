Pekarová Adamová: Obstrukce jsou nebývalé. Jednací den Sněmovny stojí čtyři miliony

Obstrukcemi ve Sněmovně si opozice podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) kompenzuje programovou vyprázdněnost. Řekla to pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova. To šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová odmítla s tím, že vystupují proti zákonům, které by mohly lidi poškodit, a nabízejí vždy alternativní řešení. Dlouhá jednání se ale podle Pekarové Adamové prodražují, den vyjde na čtyři miliony korun.

Foto: Petr Horník, Právo Na snímku předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová