Omezení valorizace nemělo být schvalováno v legislativní nouzi, říká právník Kudrna

Myslím, že to správné je. Jsou dvě zásadní pochybnosti o ústavnosti zákona snižujícího valorizační mechanismus. Jeden důvod je hmotněprávní. Podle mě důchodcům vznikl nárok na zvýšenou valorizaci už na konci ledna (inflace dosáhla výše, která je podmínkou pro valorizaci). To znamená, že zákon zasahuje do existujícího právního nároku, a jedná se tak o pravou retroaktivitu.

Co by se stalo, kdyby ÚS novelu zákona zrušil?

V případě, že by ji Ústavní soud zrušil, musel by se doplatit rozdíl mezi sníženou valorizací a tou valorizací, která měla být vyplacena původně.

Pokud vím, tak dosud se nikdy žádné úroky nevyplácely. Ale to i z toho důvodu, že jsme za posledních 33 let takovou inflaci neměli. Tato otázka tak nikdy nebyla řešena.

Lze předjímat, kdy o novele ÚS rozhodne? Může se věc stihnout ještě do června, kdy by ke snížení valorizace penzí mělo dojít?

Měl by jednat co nejrychleji, ale podle mých zkušeností s tím, jak rychle rozhoduje, tak pokládám za vyloučené, že by rozhodl do června. Za úspěch bych považoval, kdyby rozhodl do konce kalendářního roku.