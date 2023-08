Hasiči vyrazili na pomoc do Řecka

Trasa konvoje vede přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Řecka. „Na cestě budou mít jednu šesti až osmihodinovou přestávku, vyjde to asi někde kolem Sofie. Pak už jedou přímo do Řecka. Působit by měli někde kolem města Alexandropolis, které je přímo ohroženo lesním požárem,“ uvedl Ošlejšek. Vrtulník Black Hawk by pak měl operovat z letiště u Atén.