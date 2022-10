Fiala: Stvrdit prezidentovi některá jména vyznamenaných bylo těžké

„Nebudu hodnotit výběr. Jsou tam určitě jména, která jsou nesporná, která si zaslouží úctu. Jsou tam i lidé, u kterých moje ruka nebo pero, kterým jsem spolupodepisoval, bylo těžké,“ řekl Fiala. Podotkl ale, že respektoval výběr všech, které se Zeman rozhodl vyznamenat. Uvedl, že je to prezidentova odpovědnost, ale i právo.

„Kdybychom tady měli dlouhodobě takovou kulturu, takovou spolupráci klíčových institucí, tak by to bylo jenom dobře,“ řekl. Zároveň ale poukázal na dnešní absenci předsedů Senátu a Sněmovny Miloše Vystrčila (ODS) a Markéty Pekarové Adamové na udílení vyznamenání, protože z Hradu nedostali pozvánku. Věří, že v budoucnu se takto významných akcí budou účastnit všichni členové důležitých ústavních i veřejných institucí.

Zeman v pátek předá státní vyznamenání naposledy. Podle informací některých médií a dřívějších vyjádření hlavy státu by ocenění měl získat mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česko-americký tenista Ivan Lendl či ošetřující lékař prezidenta a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral.

In memoriam by mohli vyznamenání obdržet protinacistický odbojář Josef Mašín, zpěvačka Hana Zagorová a americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová. Prezident by mohl vyznamenat také studenty, kteří v listopadu 1939 protestovali proti nacistické okupaci a byli popraveni.