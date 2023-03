Fiala se rozloučí se Zemanem ve funkci prezidenta v pondělí při večeři

„I s prezidentem Zemanem jsem se snažil v zájmu ČR o korektní vztahy. Myslím, že jsme to dokázali, že moje snaha o stálý dialog, abychom jako klíčové instituce v tomto státu dokázali mluvit jednou řečí aspoň v mezinárodněpolitických otázkách, byla úspěšná,“ uvedl.

„Máme poslední pravidelnou pracovní večeři v pondělí 6. března. Bude to večeře, kde se s ním i rozloučím v jeho funkci. Dělali jsme to pravidelně a myslím, že to tak má být, že spolu pravidelně mluví předseda vlády a prezident,“ řekl. Na pravidelných schůzkách zhruba s měsíčními odstupy se Fiala domluvil i s Pavlem.