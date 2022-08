Fiala: Ceny energií překračují nejhorší očekávání

„Bavili jsme se o nastavení úsporného tarifu, o tom, co už vláda udělala, i o tom, co je možné udělat v budoucnosti. Budeme se snažit iniciovat nějaké evropské společné řešení, které by samozřejmě bylo nejúčinnější. Začátkem příštího týdne o tom budu mluvit s (německým) kancléřem (Olafem) Scholzem při jeho návštěvě v Praze a samozřejmě s dalšími představiteli evropských států,“ popsal Fiala.