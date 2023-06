Éru elektrárny Prunéřov I symbolicky završil odstřel komína

Dvoudenní přípravy na odstřel, při kterých byla ve čtvrtek odpoledne do navrtaných míst vložena trhavina, narušily noční bouřky. Zaměstnanci demoliční firmy museli po nich vše několikrát důkladně překontrolovat. „Na odstřel komína bylo zapotřebí 300 kilogramů trhaviny typu dynamit a 500 rozbušek. Vše dopadlo podle našich výpočtů a představ,“ řekl novinářům po úspěšné odstřelu střelmistr Vladimír Pravda.

Demolice elektrárny začala bouráním chladicích věží loni v květnu. Ve druhé polovině letošního roku bude celá lokalita, která patří Skupině ČEZ, připravena k provozu odpovídajícímu moderním a ekologickým trendům energetiky. „Počítáme s tím, že ji využijeme ať už na výstavbu fotovoltaické elektrárny, nebo abychom zde postavili paroplynový zdroj. Děláme analýzu, jestli by zde nemohl stát modulární malý reaktor,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Komín se začal stavět v roce 1963, plně funkční byl v roce 1967, kdy začaly postupně bloky najíždět do provozu. Na patě měl průměr 30 metrů a na koruně 7,37 metru. Elektrárna vyrobila za dobu svého provozu tolik energie, kolik by stačilo v současnosti na více než dva roky v celé České republice. Spotřebovala více než 138,5 milionu tun paliva. Během modernizace a ekologizace ve druhé polovině 90. let minulého století byl její výkon 660 MW snížen po odstavení dvou výrobních bloků na celkový výkon 440 MW.