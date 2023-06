FOTO: Odstřel dvousetmetrového komína v bývalé elektrárně Prunéřov

Na Chomutovsku v pátek dopoledne technici odstřelili dvousetmetrový komín bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov I. Elektrárna není v provozu již od června 2020, její demolice začala loni v květnu zbouráním chladicích věží. K odstřelu komína za pomocí dynamitu došlo symbolicky v 10:56 k zakončení 56 let od uvedení do provozu. V blízkosti se nachází ještě elektrárna Prunéřov II, která bude fungovat do roku 2032, načež skončí stejně jako Prunéřov I.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Odstřel 200 metrů vysokého komína v bývalé hnědouhelné elektrárně Prunéřov I

