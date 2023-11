Energy drink, pak kolaps. A záchranka vyjíždí

„Jsou to jednotky případů měsíčně. Nevidíme narůstající trend, ale je to nebezpečná záležitost,“ řekla redakci mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Ačkoliv jde spíše o dvacetileté, zasahovat už museli i u kolapsu desetileté dívky.

Na rizicích to ale nic nemění. Jedna plechovka je energetická bomba. Ať už z hlediska cukru, který stojí na začátku nadváhy, cukrovky i srdečních chorob, ale hlavně kvůli kofeinu. „Nadbytek kofeinu může narušovat spánkový režim, dlouhodobě může vést k poruchám chování, narušovat psychickou pohodu a akutně, v případě požití velké dávky naráz, také k poruchám srdečního rytmu a dechovým obtížím,“ řekla Eliška Selinger, nutriční epidemioložka Státního zdravotního ústavu.

Hrnek kávy nebo černého čaje má výrazně méně kofeinu než jedna plechovka „energeťáku“. Stačí dvě a doporučené denní maximum kofeinu děti překročí. Dlouhodobě to může vést k problémům se spánkem nebo psychikou.

Trend je alarmující. Minimálně dvakrát týdně si dá energetické nápoje desetina dětí ve věku 13 až 15 let. Každý den ho popíjí přes tři procenta školáků. Z mezinárodního výzkumu, který zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci, také vyplynulo, že po plechovce častěji sáhnou chlapci. Největší spotřebu mají školáci na Ústecku, Liberecku a Karlovarsku. Nejlépe je na tom Praha. „Myslím, že většina rodičů není z obliby energetických nápojů příliš nadšena,“ odhaduje Selinger. Vliv na to, co si náctiletí koupí, mají ale omezený.